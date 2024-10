Sora, in due sul motorino senza casco, senza patente di guida e senza assicurazione

Continua incessante l’attività di prevenzione e controllo da parte della Polizia di Stato relativamente all’uso della cintura di sicurezza e del casco.Proprio in tale ottica nella giornata di giovedi, gli agenti della Polizia Stradale del Distaccamento di Sora, su una strada provinciale di competenza, hanno fermato un ciclomotore con due persone a bordo che non indossavano il casco.Dal controllo è emerso che entrambi erano minorenni e il conducente, di anni 15, non aveva mai conseguito la patente di guida prevista ed il mezzo risultava non immatricolato e privo di assicurazione.Come previsto dalla normativa, a rispondere dagli illeciti commessi dai figli minori sono i genitori; nella circostanza, questi ultimi, convocati sul posto, sono risultati destinatari di numerose violazioni per un totale di circa 7000 euro, ovvero il mancato uso del casco, la guida senza patente con il fermo di mesi tre del ciclomotore, la circolazione senza immatricolazione con sequestro del mezzo ai fini della confisca, la mancanza di assicurazione e trasporto di persona. Inoltre anche alla madre del passeggero è stato contestato il mancato uso del casco.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

