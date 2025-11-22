SORA – In Cattedrale per celebrare la Virgo Fidelis, Patrona dell’Arma

Nella mattinata del 21 novembre 2025, presso la cattedrale di Santa Maria Assunta, il Vescovo della Diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo, S.E. Mons. Gerardo Antonazzo, ha officiato la Santa Messa in onore di Maria Virgo Fidelis, Celeste Patrona dell’Arma dei Carabinieri, con la partecipazione dei Carabinieri delle Stazioni, del Nucleo Operativo e Radiomobile e di tutti i Reparti della Compagnia di Sora, unitamente alle Associazioni Nazionali Carabinieri di Sora, Monte San Giovanni Campano, Strangolagalli, Valle di Comino e l’ANC d’Irlanda, tutte nel territorio della Compagnia. Una Cerimonia carica di intensità, a cui erano presenti tra le autorità militari il Direttore della Stabilimento Militare Propellenti di Fontana Liri, Col. Michele Cristino, una rappresentanza del 41 Rgt Imint Cordenons di Sora, il Dirigente del Commissariato della Polizia di Stato, Dott. Paolo Gennaccaro, il Comandante della Tenenza della Guardia di Finanza, Ten. Ciro Vitale, il Comandante Antonio Ciamberlano della Polizia Locale di Sora e di tutte le Polizie Locali dei Comuni del Territorio.

Presenti i Sindaci e i rappresentanti delle amministrazioni comunali dei 20 Comuni ricadenti nelle Competenze della Compagnia Di Sora, tra questi quello di Pescosolido, Donato Enrico Bellisario, di Vicalvi, Mario Ferrera, il sindaco di Alvito, Luciana Martini, di San Donato Val di Comino, Enrico Pittiglio, di Gallinaro, Mario Piselli, di Casalvieri, Franco Moscone, di Casalattico, Francesco Antonio Di Lucia.

Presente il Direttore Sanitario dell’Ospedale di Sora, Dott. Mario Fabi, ed alcuni Dirigenti medici del nosocomio, il Dott. Ernesto Anselmo Cioffi, il Dott. Maurizio Plocco, il Dott. Carlo Luigi Recchia, il Dirigente dell’Asl Distretto C, Dott. Mario Ventura, la Dott.ssa Lorena Campoli.

Numerose le Associazioni presenti, la Protezione Civile di Sora, l’Associazione Arma Aeronautica, l’Associazione Marinai, l’Associazione degli Alpini, tutte legate da grandi sentimenti di affetto con i Carabinieri.

Molto sentita e toccante è stata l’Omelia di S.E. il Vescovo, Mons. Gerardo Antonazzo, che ha sottolineato, tra l’altro, lo strettissimo legame che c’è tra i concetti di Fedeltà, Fiducia e Fede, che trovano onorevole rappresentazione nell’operato dei Carabinieri, da sempre vicini alle necessità delle persone, e votati ad ispirare oltre che ad incarnare questi stessi valori.

A concelebrare con S.E. il Vescovo c’erano Mons. Ruggiero Martini, parroco della Cattedrale, e Don Maurizio Marchione, amministratore parrocchiale di San Giuseppe Artigiano che sarà nominato parroco proprio la prossima domenica 23 novembre, Direttore dell’Ufficio Liturgico Diocesano, Cerimoniere Vescovile e Direttore del Seminario Vescovile, con le funzioni di Accolito, il sig. Giuseppe Colucci, Segretario dell’Ufficio Liturgico Diocesano e Vincenzo Pagliaroli.

Particolarmente toccante è stato l’accompagnamento del coro, diretto dal Maestro Giacomo Cellucci e con la voce meravigliosa del Maestro Stella Alonzi.

Al Capitano Domenico Cavallo il compito di leggere la motivazione della scelta del 21 novembre quale data in cui viene celebrata la Virgo Fidelis, ossia la data in cui, nel 1941, un intero battaglione di Carabinieri e Zaptié mobilitato, si sacrifico’ nella Battaglia di Culqualber, nonchè la motivazione della Medaglia d’Oro al Valor Militare concessa alla Bandiera dell’Arma per quel sacrificio.

Al termine della celebrazione, all’interno del seminario Vescovile, le autorità ed i gentili ospiti hanno potuto condividere lo spirito di fratellanza che i Carabinieri e il servizio pubblico sostengono, grazie all’accoglienza dei ragazzi dell’ISS “Leonardo da Vinci” di Sora, che hanno organizzato un sobrio buffet.