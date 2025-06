Sora: ImpresArte presenta il Cammino Spirituale Virtuale verso la Madonna delle Grazie

Vivere un’esperienza a dir poco emozionante con l’ausilio dell’eccellenza tecnologica del territorio. Il Cammino Spirituale Virtuale verso la Madonna delle Grazie di Sora è un’opera ideata e realizzata da Valentino Vitale, con l’ausilio dell’associazione culturale ImpresArte.

Attraverso l’utilizzo della fotografia sferica e delle tecnologie immersive, è stato realizzato un Virtual Tour composto da 20 foto a 360°, di cui 16 scattate da terra e 4 riprese aeree da drone. Le immagini sono interconnesse tramite hotspot interattivi, permettendo una navigazione fluida e coinvolgente. Il tour è accessibile da smartphone, computer e visori per la Realtà Virtuale, come Meta Quest 3 o Apple Vision Pro, offrendo un’esperienza immersiva davvero unica su ogni dispositivo. Gli utenti potranno inoltre ammirare una chicca. Sono state eseguite infatti anche delle foto all’interno della suggestiva chiesetta di San Gaetano a metà del percorso.

L’intero progetto è stato curato da Valentino Vitale, esperto in tecnologie immersive e innovazione digitale CTO di VR Tourism SRL (link https://www.italyvrexperience.it/). Impresarte dunque vi offre una passeggiata o meglio un Cammino Spirituale Virtuale verso il Santuario della Madonna delle Grazie. Si ringrazia per la collaborazione Francesco Tedeschi, custode della splendida Chiesa che domina dall’alto l’intera città di Sora.

Il Cammino è accessibile dal sito impresarte.it cliccando sull’apposito Banner.”Abbiamo pensato – riferiscono i vertici di ImpresArte – a chi ci andava ogni anno, ogni mese di maggio tutti i giorni di buon mattino e arrivava su per la messa delle 6:30. Abbiamo pensato a chi sta lontano da Sora ma ricorda l’iconica Madonna delle Grazie. Abbiamo pensato a chi non può più andarci perché magari ha un problema fisico. Abbiamo pensato, e poi abbiamo usato la tecnologia per simulare una camminata, non solo a maggio, non solo di mattina, non solo a Sora.

