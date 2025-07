Sora – Impianti sportivi comunale, al via le domande di utilizzo

E’ stato pubblicato l’avviso per la concessione in uso degli impianti e degli spazi sportivi di proprietà comunale per la stagione 2025/2026. Lo rendono noto il Sindaco Luca Di stefano e la Consigliera Comunale delegata allo Sport Naike Maltese.

Le Società ed Associazioni sportive dilettantistiche possono presentare domanda utilizzando l’apposita modulistica entro e non oltre il giorno 6 Agosto 2025, alle ore 12.00, utilizzando una delle seguenti modalità:

1. via Pec all’indirizzo comunesora@pec.it recante nell’oggetto la dicitura “Richiesta utilizzo impianto sportivo stagione 2025/2026”;

2. al Protocollo Generale del Comune di Sora, Corso Volsci,111.

Si precisa che tale avviso resta comunque a titolo ricognitivo e non vincolante per l’Ente. Il bando è riservato esclusivamente alle società sportive del territorio comunale sorano.

“Invito tutte le associazioni sportive che intendono effettuare allenamenti e gare, in specifici giorni, presso gli impianti sportivi comunali, a presentare domanda. Sulla base delle richieste pervenute sarà effettuata una prima assegnazione generale di orari, in applicazione dei criteri stabiliti dal Regolamento comunale per l’uso e la gestione impianti sportivi” dichiara la Consigliera Naike Maltese.