Una scena spiacevole quella che alcuni genitori si sono ritrovati davanti agli occhi ieri all’ interno del Parco Valente, dove un immigrato ha urinato sul muro di cinta del parco, per nulla preoccupato dalla presenza di genitori e bambini. A riprendere la scena, una madre che in quel momento si trovava nello spazio verde con il proprio bambino e che si è affidata a Liri TV per denunciare il fatto.

