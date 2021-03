Sora, immigrati denunciati per spaccio in Piazza Annunziata, Mollicone (FdI) : ” Veritiere le nostre denunce”.

Tre giovani nordafricani sono stati denunciati dalla Polizia di Stato, dopo essere stati sorpresi, nella giornata di lunedì, con diverse dosi di sostanze stupefacenti, pronte alla vendita in Piazza Annunziata. Sull’ accaduto ha voluto esprimere la propria opinione Mollicone Roberto, esponente sorano di Fratelli d’ Italia, e l’ unico a denunciare certe situazioni, ancor prima di questi provvedimenti. ” Ancora una volta i fatti ci danno ragione, dichiara Mollicone. Piazza Annunziata è a tutti gli effetti una base di spaccio, per gli immigrati dei centri di accoglienza presenti in città. Sono stato sempre in prima linea nel denunciare queste situazioni che, ed ora è palese, avvenivano sotto gli occhi di tutti. Sicuramente le nostre continue denunce, hanno sollecitato le forze dell’ ordine ad effettuare più controlli, ed è bastata una semplice operazione per palesare quanto le nostre denunce fossero veritiere. Ora ci auguriamo che la magistratura faccia il suo corso, e che questi tre ragazzi vengano in primis puniti, e poi espulsi dal nostro paese.”

comunicato stampa