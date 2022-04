Sora – Il Vescovo Antonazzo incontra le Famiglie della Diocesi a Canneto

Il Vescovo Antonazzo a Canneto per aprire il mese mariano e incontrare le famiglie della Diocesi. L’appuntamento, promosso dall’Ufficio di Pastorale familiare diocesano, è previsto domenica prossima 1° maggio, alle ore 16, nella sala “Rossa” della Basilica Santuario di Maria Santissima di Canneto.

L’incontro conclude il cammino di preparazione in vista della X Giornata Mondiale della Famiglie (che si terrà a Roma dal 22 al 26 giugno) iniziato a febbraio scorso nella parrocchie e poi a marzo nelle otto Zone pastorali.

Il titolo dell’incontro è “Siamo tutti figli, siamo tutti fratelli”. Un tema particolarmente caro al Vescovo Gerardo Antonazzo che ormai da diversi anni, con numerose iniziative e diverse pubblicazioni, richiama la comunità diocesana a riconoscere la famiglia come il primo luogo nel quale si impara a vivere la fraternità e si è chiamati a sentirsi figli di un unico Padre.

A portare i saluti dell’Ufficio diocesano ci sarà anche il direttore Don Giovanni De Ciantis, da poche settimane nominato dai Vescovi del Lazio quale presbitero incaricato regionale per la pastorale famigliare.

Al termine si terrà l’atto di affidamento alla vergine bruna di Canneto delle famiglie e dei figli con un particolare riferimento a quante di queste, nel mondo, sono costrette a lasciare la propria casa e la propria terra per fuggire dalla guerra.

L’Equipe diocesana, grazie alla collaborazione degli Scout presenti al Santuario in occasione dell’apertura del mese mariano, ha predisposto un servizio di animazione per i bambini per la durata dell’incontro.

COMUNICATO STAMPA