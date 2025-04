Sora – Il Tricolore sventola sulla Madonna delle Grazie: un gesto di identità, unità e gratitudine (FOTO)

In una cerimonia sobria ma carica di significato, la bandiera italiana è stata issata sul colle adiacente alla chiesa della Madonna delle Grazie, simbolo di spiritualità, identità e tradizione per la comunità sorana. In questo momento particolare, la bandiera è stata collocata a mezz’asta, in segno di rispetto e lutto per la scomparsa di Sua Santità Papa Francesco, un gesto doveroso che unisce idealmente la nostra città al dolore della Chiesa e del mondo intero. Durante la cerimonia, è stato rivolto un sentito ringraziamento al nucleo Saf dei Vigili del Fuoco di Frosinone, Comando Provinciale guidato dall’Architetto Alessandra Rilievi, per il prezioso supporto tecnico e operativo e alla Protezione Civile di Sora, che ha affiancato con impegno e disponibilità l’attività dei Vigili del Fuoco durante tutta la giornata.

“La bandiera che oggi sventola su questo sperone di roccia non è solo un simbolo nazionale, ma anche un segno di unità, memoria e speranza – è stato sottolineato nel corso dell’evento – Un omaggio alla nostra storia e un invito a guardare al futuro con coesione e fiducia.”

Il Tricolore, posto in uno dei luoghi più significativi della città, vuole essere anche un messaggio di riconoscenza verso tutti coloro che, con dedizione e spirito di servizio, lavorano ogni giorno per il bene della collettività. Viva Sora, viva la Madonna delle Grazie, viva la Protezione Civile, viva i Vigili del Fuoco, viva l’Italia.

Il Sindaco Luca Di Stefano