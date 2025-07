Sora, il temporale crea una pericolosa voragine in via Cellaro: la denuncia di Massimo Di Ruscio

Un violento temporale si è abbattuto oggi sulla città di Sora, provocando numerosi disagi e danni. In particolare, si segnala la formazione di una pericolosa voragine in via Cellaro, lungo un tratto stradale recentemente interessato da lavori di Acea. L’episodio ha sollevato preoccupazioni tra i residenti.

A lanciare l’allarme è stato Massimo Di Ruscio, cittadino della zona, che ha documentato con foto e video il cedimento del manto stradale causato dal maltempo:

“È assurdo che basti un temporale per creare una situazione così pericolosa. Passano auto, motorini, gente a piedi. Una buca del genere è una trappola, soprattutto di notte o con la pioggia. Dove sono le misure di sicurezza?” – ha dichiarato.

Secondo le prime informazioni, la voragine si sarebbe aperta proprio nel punto in cui erano stati effettuati i lavori di Acea. Il manto stradale sembra che sarebbe ceduto sotto la pressione dell’acqua piovana, mettendo a rischio l’incolumità di chi transita lungo la via.

