Sora, “il Sorano va di Frutta”. Aprire un attività commerciale nel periodo del Covid

Il suo cartello ” Sono sorano” non è di certo passato inosservato quando il giovane Pierluigi intraprese l’ attività di venditore ambulante di frutta e verdura, girando i mercati della zona. Ora per il giovane è tempo di una nuova avventura, ovvero l’ apertura di una propria attività commerciale in Piazza Venditti( S. Rocco). Una sfida intrapresa in un periodo in cui il covid costringe molte attività a chiudere i battenti, e che per questo merita una menzione, così come meritano attenzione e rispetto, i tanti giovani che proprio in questo periodo sfidano la crisi e gettano le basi per il loro futuro. Allora sosteniamo Pierluigi e tutti quelli che come lui trovano il coraggio di tentare… In bocca al lupo.

