Sora – Il sorano Mancini Emanuele ad un passo dalla finale di Bodybuilding

Domenica 15 Maggio il sorano Mancini Emanuele, classe ’95, parteciperà alla gara di Bodybuilding – Federazione AINBB. L’evento si terrà a Perugia alle ore 14:00 ed è l’ultimo e decisivo passo che il giovane e promettente Mancini Emanuele dovrà affrontare per qualificarsi alla finale Nazionale che si terrà al Palafiera di Rimini il 1-2-3 di Giugno, partecipazione a cui avranno accesso solo coloro che domani si classificheranno tra i primi sei. Non rimane altro che augurare un grande in bocca al lupo ad Emanuele, l’intera città di Sora tiferà per te.

Lu. Re.

