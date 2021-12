Sora, il Sindaco Luca Di Stefano eletto Presidente dell’Aipes

Nuovo importante incarico per il Sindaco Luca Di Stefano. Oggi il Primo Cittadino di Sora è stato eletto, all’unanimità, Presidente dell’Aipes, Consorzio Capofila dei 27 Comuni del Distretto C per la gestione in forma associata dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari.”Ringrazio i miei colleghi sindaci che, in piena unità di intenti, mi hanno dato fiducia. Mi sento onorato di andare a ricoprire un ruolo così importante in un settore delicato come quello dell’assistenza alle fasce più deboli della nostra popolazione. Svolgerò il mio incarico con grande senso di responsabilità, al servizio del nostro territorio” dichiara il Sindaco Di Stefano.

