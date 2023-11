Sora, il sindaco Di Stefano: “La rotatoria di via Cellaro voluta fortemente dai cittadini”

L’opera che è stata appena realizzata, è stata fortemente voluta prima di tutto dai residenti. Via Cellaro è ormai un’arteria di comunicazione importante per arrivare al centro della città di Sora. Sul lungo rettilineo di via Cellaro i veicoli raggiungono velocità elevate, nel tempo tanti sono stati gli incidenti che si sono verificati in quel tratto di via. In questo contesto si è pensato di realizzare la rotatoria che è stata appena terminata. L’opera di mettere in sicurezza quel quadrante e la città intera non finisce qui. Così dichiara il Sindaco Di Stefano:” E’ mia intenzione continuare nell’azione di programmazione di opere e di riqualificazione in primis di via Cellaro. La messa in sicurezza delle principali arterie della Città di Sora è un’impegno a cui tengo in maniera particolare. Ho introdotto negli uffici Comunali una modalità di lavoro basata sulla programmazione delle opere utili alla Città, in questo senso continua il mio impegno per reperire risorse utili per mettere in sicurezza i punti nevralgici della Città di Sora.”

Luca Di Stefano Sindaco di Sora

COMUNICATO STAMPA