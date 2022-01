Sora – Il Sindaco Di Stefano Incontra il Sen. Renzo Piano

Ieri il Sen. Renzo Piano ha ricevuto il Sindaco di Sora, Luca Di Stefano, per fare il punto sul progetto di riqualificazione urbana dell’Ex Mattatoio. La “Scuola Modello” di Sora nasce nel quadro degli interventi del G124, il gruppo di lavoro sulle periferie che il senatore ha fortemente voluto per sperimentare soluzioni costruttive innovative, in grado di aumentare la sicurezza degli abitanti a fronte di eventi sismici. Insieme al Sindaco Di Stefano erano presenti per il Comune di Sora l’Arch. Gemmiti e l’Arch. Marcelli, mentre il Sen. Piano era accompagnato dall’Arch. Alvisi responsabile del progetto. L’incontro è stato necessario per verificare lo stato dell’arte. Si è convenuto di accelerare i tempi di esecuzione del progetto, definendo il crono-programma degli interventi. Grande soddisfazione ha manifestato il Sindaco Di Stefano:” Come avevamo dichiarato in campagna elettorale: la Scuola Innovativa si farà! È un progetto a cui teniamo perchè donerà alla città di Sora un’opera che rimarrà ai posteri quale frutto dell’ingegno di un grande architetto. Oggi abbiamo ridato grande impulso a questo progetto, che intendo inaugurare nel pieno del mio mandato di governo.”

COMUNICATO STAMPA