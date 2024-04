Sora, il sindaco Di Stefano incontra i cittadini e il Comitato di Quartiere numero 3

Il sindaco del Comune di Sora ha incontrato l’assemblea generale del Comitato di Quartiere numero 3 presso il centro commerciale La Selva, alla presenza del consigliere delegato Monorchio. “Un’esperienza che ha arricchito il mio impegno per valorizzare sempre più la nostra amata città. Durante l’incontro – ha spiegato il Sindaco Di Stefano – ho avuto l’opportunità di illustrare le molte progettualità che metteremo in campo per valorizzare questa importante porzione di territorio del nostro comune. È stato un momento di autentico scambio, in cui abbiamo condiviso idee, speranze e aspettative per il futuro di questa comunità. La passione e l’entusiasmo dei cittadini sono veramente ispiratori, e ci confermano quanto sia vitale il coinvolgimento e la partecipazione attiva lper costruire una città migliore per tutti. Siamo determinati a promuovere progetti e iniziative che contribuiscano a migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini, a creare spazi accoglienti e funzionali e a dare nuova linfa vitale a questa parte speciale della nostra città”. “Grazie di cuore al Comitato di Quartiere numero 3 e a tutte le numerose persone intervenute – ha concluso il primo cittadino – per la straordinaria accoglienza e per i preziosi contributi. Sono certo che insieme possiamo fare grandi cose per il bene comune”.

COMUNICATO STAMPA