SORA, IL SINDACO DI STEFANO ILLUSTRA IL GRANDE PIANO DI INTERVENTI CHE HA PORTATO AL RIFACIMENTO DI MOLTE STRADE DELLA CITTÀ

Con il 2024 si è chiuso uno dei programmi più strutturati degli ultimi anni per quanto riguarda la manutenzione e il rifacimento delle sedi stradali. Grazie ad un lavoro diretto professionalmente dall’Ufficio tecnico, il Comune di Sora è riuscito a concludere molti interventi sulle arterie della città, una vera programmazione attenta e puntuale relativa alla manutenzione stradale come non si vedeva veramente da molto tempo.Per poter concludere tanti interventi, sono state messe a sistema tutte le risorse in possesso dell’amministrazione comunale. Un lavoro che ha dato risposte concrete alle esigenze dei cittadini, in quanto sono state oggetto degli interventi zone della città che aspettavano interventi risolutivi da svariati anni.“Il lavoro impostato da questa Amministrazione, così come annunciato in campagna elettorale, – ha spiegato il Sindaco di Sora, Luca Di Stefano – è frutto di una attenta programmazione delle risorse economiche a disposizione ed di un’analisi dettagliata delle emergenze, ovvero una verifica delle strade che necessitavano di una manutenzione urgente”“Malgrado le difficoltà scaturite dal Bilancio Comunale – ha spiegato ancora il primo cittadino – mettendo a frutto una ricerca meticolosa delle opportunità offerte dagli enti sovra-comunali siamo riusciti a farci finanziare molti interventi e molti altri saranno finanziati avendo stabilito un rapporto proficuo sopratutto con la Regione Lazio.C’è ancora tanto lavoro da fare, perchè il patrimonio viario della Città di Sora è molto esteso, ma siamo sicuri che il metodo di lavoro individuato sia corretto. Abbiamo elaborato un un sistema di interventi in grado di intervenire tempestivamente in caso di emergenza, ma sopratutto abbiamo ideato un programma di manutenzione che a rotazione toccherà, sicuramente la maggior parte delle strade di competenza comunale”.

Ecco l’elenco dettagliato degli interventi effettuati sulle arterie della città:

Via Compre alte –

Via Compre, (strada provinciale )

Via Cocorbito

Via Trecce

Via Ivanoe Bonomi

Via Ruscitto

Schito Colle d’Arte

Via Case Magnone

Via Pagnanelli

Via Scignatti

Via Agnone maggiore

Via Ponte Olmo

Via Pantano

Via Marcello Lucarelli

Via Don Filippo Annessi

Via San Giuliano

Viale San Domenico ( intervento con Astral )

Via Campopiano (strada provinciale)

Via Canale Mancini, (primo tratto)

In programma :

Lungoliri Simoncelli ( interventi astral)

Via Napoli ( interventi astral)

Via Foscolo

Via Carducci

Via Cellaro

Via Prima Vallefavano( valleradice)

Via baiolardo

Via Campopiano ( strada comunale )

Urbanizzazione Pontrinio e San Giuliano ( interventi astral)