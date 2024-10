Sora – Il Sindaco Di Stefano e la Consigliera Di Vito annunciano che le Borse di studio “Io studio” anno scolastico 2023/2024 sono in pagamento

Le famiglie o gli stessi studenti beneficiari, se maggiorenni, possono ritirare il proprio

contributo economico presso qualsiasi Ufficio postale del territorio nazionale, comunicando all’operatore di dover ricevere la borsa di studio erogata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Con la consegna della Carta Postepay “Borsa di Studio” si potrà incassare il beneficio esibendo il codice fiscale e documento di identità in corso di validità.

Per gli studenti già beneficiari della borsa di studio, nell’anno scolastico 2021/2022 e/o nell’anno scolastico 2022/2023, la borsa di studio per la nuova annualità 2023/2024 avviene direttamente sulla medesima Carta Postepay “Borsa di Studio”.

L’importo della singola borsa di studio è di euro 235,27.

Per le informazioni di dettaglio sulle modalità di erogazione delle borse di studio 2023/24 è

necessario consultare il seguente link: https://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/voucher

“Il Diritto allo studio, in una società complessa come la nostra, è importante. I nostri ragazzi devono avere sempre più strumenti, per formarsi ed informarsi, ed “un borsellino elettronico” a loro disposizione può essere un valido supporto per accrescere il bagaglio delle conoscenze personali. Ci auguriamo che, d’intesa, Governo Nazionale e Regione Lazio, investano sempre di più nelle politiche di sostegno all’istruzione” Così hanno dichiarato la Consigliera Di Vito ed il Sindaco Di Stefano.

