Sora – Il romanzo di Attilio Facchini, vincitore del Premio Anguissola che parla del coraggio dei bambini e di come l’amicizia vada oltre la malattia”

Attilio Facchini è un avvocato con la passione delle storie e in particolare delle storie speciali come questa. Come un dente di Leone è una storia toccante che racconta l’amicizia di una ragazzina, Grazia, che ama associare le persone a fiori e piante, e Alessandro, fragile ma anche fortissimo. Alessandro la trascina in un mondo a un passo da loro, dove sogno e realtà si confondono e dove è possibile vivere il più grande dei dolori e la più indimenticabile delle amicizie.

“Frequentavo la prima o la seconda elementare – racconta l’autore – quando un giorno come un altro la maestra, alta e magra come il gambo di un fiore, annunciò alla classe che avremmo avuto una nuova compagna. Ricordo ancora oggi che la definì una bambina “speciale”. Questa bambina si chiamava Maria Pia, era molto pallida, ma sempre dolce e sorridente, e spesso era costretta a saltare le lezioni. Poi, un altro giorno come tanti, la maestra ci disse che Maria Pia non sarebbe più venuta. In cambio, diede a ciascuno di noi una sua foto che la ritraeva, molto pallida, ma con un gran sorriso e un peluche tra le braccia. Molto di quello che abbiamo fatto o visto da bambini, col tempo viene dimenticato. Quei giorni, invece, mi sono rimasti dentro, così come mi è sempre rimasta dentro quella foto di Maria Pia, e la sensazione di non aver potuto far niente per lei. Ci sono voluti anni – conclude l’autore – ma alla fine quelle immagini e quella foto sono emerse e, credo a livello inconscio, mi hanno guidato nella scrittura di questo romanzo. È tutto quello che sono riuscito a fare per lei, spero lo capisca. Ovunque si trovi.”