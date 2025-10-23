Sora – Il ricordo di Adriana Tamburrini: una vita spezzata a 17 anni

Sono passati vent’anni da quel tragico 23 ottobre 2005, quando la comunità di Sora e di Posta Fibreno fu scossa da un delitto che ancora oggi resta impresso nella memoria collettiva: la morte di Adriana Tamburrini, una ragazza di soli 17 anni, incinta, uccisa con 31 coltellate all’addome dal suo compagno.

Un gesto di violenza estrema che pose fine non solo alla vita di una giovane donna, ma anche a quella del bambino che portava in grembo. Il suo corpo fu ritrovato in una zona isolata di Posta Fibreno, in un luogo che fino ad allora rappresentava per molti un angolo di pace e di bellezza naturale. Da quel giorno, invece, divenne simbolo di un dolore profondo e indelebile.

L’autore dell’omicidio, all’epoca poco più che maggiorenne, venne arrestato e successivamente condannato a 16 anni di reclusione. Una pena che, per molti, non riuscì a colmare il vuoto lasciato da una tragedia tanto inspiegabile quanto ingiusta.

Dietro la cronaca, infatti, restava la storia di una ragazza piena di sogni, di affetti, di giovinezza interrotta. Chi la conosceva la ricorda come una ragazza solare, dolce, con il sorriso sempre pronto e un futuro davanti a sé.

Negli anni successivi, la città di Sora non ha mai dimenticato Adriana. Ogni anniversario riaccende la stessa ferita e lo stesso interrogativo: come è possibile che l’amore si trasformi in violenza?

Il suo nome è oggi simbolo della necessità di non voltarsi mai dall’altra parte, di continuare a parlare di femminicidio, di prevenzione, di educazione al rispetto.

Ricordare Adriana Tamburrini non è solo un dovere di cronaca, ma un atto di memoria civile. È dare voce a chi non può più parlare, affinché la sua storia continui a insegnare, a scuotere le coscienze, a impedire che tragedie simili si ripetano.

Oggi, vent’anni dopo, il silenzio di Posta Fibreno conserva ancora l’eco di quella giovane vita spezzata. Ma tra le lacrime e il ricordo, resta anche un impegno: non dimenticare mai.

Correlati