Sora, il postamat di Carnello fuori servizio da tempo

Il postamat dell’ufficio postale sito in Piazza Marco Tullio Cicerone a Carnello non funziona da più di una settimana. I correntisti sono costretti a fare lunghe code per prelevare denaro allo sportello o spostarsi in uffici limitrofi alla ricerca di un Postamat attivo.”Non è possibile – ha detto questa mattina una casalinga del luogo – che da lunedì scorso nessuno sia ancora intervenuto per sistemare questo postamat.

È importante che Poste Italiane ristabilisca al più presto il regolare funzionamento del postamat anche per evitare, in tempo di pandemia, le estenuanti code e spostamenti di persone anziane non automunite.” In attesa di avere la replica dell’ufficio postale l’ augurio è che il problema venga risolto nel breve tempo possibile.

