Sora, il Parco Rione Napoli e le assunzioni della discordia

Domenica ci sarà finalmente l’ inaugurazione del Parco Rione Napoli. Un evento tanto atteso, viste anche le polemiche che l’ opera stessa ha suscitato in questi anni. Certo è che le polemiche non terminano, e a far scalpore ora sono le 6 assunzioni definite da Ambiente per la tutela e la guardiania del Parco, almeno nel periodo in cui a gestirlo sarà la società incaricata anche dello smaltimento dei rifiuti. Tra i nominativi, infatti, appaiono persone molto vicine ad alcuni membri della maggioranza, due in particolare, fatto questo che ha suscitato non poche polemiche soprattutto sui social. Per carità, nessuno viene accusato di irregolarità, trattandosi di assunzioni dirette, ma è palese che qualcuno sia stato messo su una corsia preferenziale, a discapito di chi, invece, di conoscenze ne ha ben poche. Certo è che il nuovo parco continua a far discutere, e le polemiche invece di spegnersi si inaspriscono.

