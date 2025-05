Sora, il Movimento Civico Sanità e Territorio chiede l’accesso agli atti per l’ acquisto dell’ ex supercinema

Oggi, 24/05/2025, come Movimento Civico Sanità e Territorio, abbiamo presentato una richiesta di

Accesso agli Atti all’Amministrazione Comunale di Sora, riguardo l’acquisto dell’ex Supercinema di

Via Settembrini.

Con essa, chiediamo che ci sia fornita la documentazione relativa a:

1) La delibera del Consiglio (o altri eventuali atti) del 27/09/2024;

2) Il Verbale del Consiglio;

3) l’Istruttoria amministrativa seguita e il parere tecnico degli uffici dell’Ente.

Facciamo notare che, per ottenere la documentazione, dovremo attendere fino a trenta giorni, come da normativa vigente, salvo assistere a resistenze burocratiche da parte degli amministratori e del sindaco, come di consueto.

L’assoluta mancanza di Trasparenza, infatti, è stato il segno distintivo dell’attuale Amministrazione, sin da quando ha deciso di chiudere l’Albo Pretorio Sorico online. Sappiamo che molti nostri interlocutori e concittadini non compresero subito la gravità dell’atto, né la nostra insistenza a chiedere il ripristino di quell’Albo. A qualcuno, la nostra azione sarà sembrata esagerata. Almeno allora.

Ma ora sempre più cittadini si chiedono il perché di quella censura, e cercano disperatamente una

risposta che non faccia pensar male. Perché, come si sa, a pensar male si fa peccato…

Ad ogni modo, se vi fosse ancora l’Albo Pretorio Storico online, anziché i trenta giorni oggi

previsti, avremmo impiegato soltanto qualche minuto per conoscere quegli atti, e senza coinvolgere l’apparato amministrativo che potrebbe essere impiegato ben più utilmente.

Insomma, riteniamo che molte delle distorzioni nella gestione della cosa pubblica siano dovute

proprio alla mancanza di Trasparenza negli atti amministrativi, sul territorio sorano e oltre.

E in particolare in quel di Sora, sin dalle sue origini, il Movimento ha inteso porre tutte quelle

problematiche che altrimenti, per ragioni spesso non dicibili, sarebbero rimaste nell’oscurità. In

generale, nel loro insieme, esse potrebbero essere tutte riassumibili nella parola, paradigmatica, di Trasparenza: se vi fosse Trasparenza, molte di quelle distorzioni sarebbero impossibili.

Ma questo è un tema che porremo senz’altro al centro della prossima campagna elettorale per le

amministrative, nella quale noi del Movimento Civico Sanità e Territorio e i cittadini che vorranno partecipare svolgeremo il ruolo di protagonisti e non di spettatori passivi, come spesso avvenuto sino ad ora.

Comunicato stampa

Floriana Porretta Presidente del Movimento Civico Sanità e Territorio

Correlati