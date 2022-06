Sora, il Mercato dei “panni americani” torna in Lungoliri Rosati

Cambiamenti in vista per il mercato settimanale del giovedì. Dal 30 giugno 2022, i banchi dei beni e degli indumenti usati torneranno a collocarsi in Lungoliri Rosati. Lo ha deciso il Sindaco Luca Di Stefano con l’Ordinanza n. 133 del 21 giugno 2022. Attualmente il mercato dei “panni americani” si svolge in Via Attilio Roccatani dove era stato trasferito per garantire il distanziamento tra banchi e frequentatori nel rispetto delle misure anti-Covid 19. “Cessato lo stato d’emergenza sanitaria, siamo molto contenti di riportare i banchi dell’usato nella loro collocazione originaria e cioè nel centro storico – dichiarano il Sindaco Luca Di Stefano e l’Assessore al Commercio Andrea Alviani – Il mercato settimanale tornerà a svolgersi nella sua ubicazione tradizionale. Questa notizia era molto attesa dagli utenti che chiedevano da tempo di riportare i posteggi dell’usato in Lungoliri Rosati”.

comunicato stampa – foto archivio