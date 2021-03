Sora, il Gruppo Sora 2.0 distribuisce 50 saturimetri gratuitamente

Un altra iniziativa del Gruppo Sora 2.0. Nei giorni scorsi, infatti, il gruppo capitanato da Mollicone Roberto, ha distribuito gratuitamente 50 saturimetri ai cittadini sorani, mostrando ancora una volta, un invidiabile dinamismo nel mondo del sociale. Questa iniziativa, spiega Mollicone, è stata possibile grazie al contributo economico, che diversi commercianti della città hanno voluto donarci in questo momento di difficoltà. La somma raccolta, alla quale abbiamo aggiunto un nostro contributo economico, ci ha permesso di acquistare, e poi distribuire, ben 50 saturimetri, che abbiamo distribuito ad altrettante persone, e ad alcune associazioni operanti come noi nel sociale, sopratutto nell’ ambito della medicina sociale. Colgo l’ occasione per ringraziare quanti hanno permesso la realizzazione di questa iniziativa, che ci ha visto ancora una volta prestare sostegno e vicinanza alla nostra gente.

COMUNICATO STAMPA

