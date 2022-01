Sora, il forte vento danneggia la recinzione del campo di Padel

Il forte vento sta creando seri problemi alla città volsca, infatti anche il parco intitolato a Monsignor Mario Morganti nel quartiere via Napoli è stato danneggiato. La struttura di recinzione fatta in gran parte da vetro è andata in frantumi. Per fortuna nessuno in quel momento era presente in prossimità della struttura, solo un’autovettura parcheggiata a pochi metri è stata danneggiata dal vetro. Certo viene da pensare che chi ha progettato ed eseguito i lavori doveva mettere in conto che il forte vento poteva recare problemi alla stessa, forse o non è stato tenuto in conto di certo una struttura inaugurata poco tempo fa non può subire danni in questo modo le innumerevoli lastre di vetro che circondano il campo di Padel è stata messa a dura prova. Per fortuna solo danni materiali ma quando si progettano struttura del genere bisogna calcolare anche le intemperie dovute al tempo.

