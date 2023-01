Sora, il Dott. Ivano Orlandi riassegnato al Pronto Soccorso del SS. Trinità

Apprendiamo con enorme piacere che il Dott. Ivano Orlandi prenderà servizio presso il SS. Trinità al Pronto Soccorso di Sora, dove è stato trasferito come responsabile UOSD FAST TRACK DEA. Il Dott. Orlandi, eccellenza sorana era in servizio presso il Pronto Soccorso di Alatri. Liritv si era impegnata con articoli e servizi per far sì che il Pronto Soccorso di Sora, visto le ultime vicissitudini dello stesso, venisse integrato con medici di qualità e il Dott. Orlandi è un professionista preparato e stimato in tutta la provincia. Il Dott. Orlandi era già stato responsabile presso il Pronto Soccorso di Sora e in quel periodo le cose funzionavano a dovere, e poi dopo il trasferimento c’è stato un crollo del servizio. Il Dott. Ivano Orlandi da noi ascoltato ringrazia in primis Liritv e le persone che si sono impegnate e al fattivo interessamento del Vice Presidente della Commissione Sanità della Regione Lazio On. Loreto Marcelli, affinchè tornasse in servizio a Sora.

Correlati