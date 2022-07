Sora – Il Consigli Comunale approva l’adozione del piano dell’ Autorità di Bacino

“Nel Consiglio Comunale del 29 Luglio è stato approvato al quinto punto, l’adozione del piano dell’ Autorità di Bacino. Ciò è stato possibile sfruttando la previsione normativa in materia che prevedeva la concertazione con il Comune di Sora dei piani aggiornati dall’Autorità di Bacino.

Con la delibera di Consiglio dello scorso Dicembre 2021 abbiamo potuto riaprire i termini sulla materia.

Da lì è iniziato il lavoro degli uffici e di questa Amministrazione per vedere modificato l’attuale piano vigente, fortemente penalizzante soprattutto per tutta la zona industriale. Con l’adozione del nuovo piano, condiviso con l’Autorità di Bacino, sicuramente ancora migliorabile, siamo convinti di dare risposte positive, sin da ora, ai tanti imprenditori del Sorano e di fuori, interessati, lo speriamo tanto, ad investire nel nostro territorio. Queste sono le azioni che loro si aspettano da noi. Tante altre sfide ci attendono e le affronteremo con il massimo dell’impegno. Un ringraziamento va all’ufficio tecnico con a capo il dirigente Arch. Luigi Gemmiti. Un ringraziamento va anche a chi, dell’opposizione, ha voluto votare a favore insieme alla Maggioranza.”

L’Assessore Marco Mollicone e Il Sindaco Luca Di Stefano

COMUNICATO STAMPA