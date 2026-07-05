Sora, il Comune dice sì alla rottamazione: la decisione arriva in Consiglio

Il Consiglio comunale di Sora tornerà a riunirsi giovedì 9 luglio, alle ore 14, per una seduta che prevede diversi punti di rilievo per l’amministrazione cittadina e per la comunità.

Tra gli argomenti più attesi figura l’adesione del Comune alla rottamazione, provvedimento che sarà sottoposto all’esame e al voto dell’assise civica. Una decisione destinata ad avere un impatto sulla gestione delle posizioni debitorie dell’ente e che rappresenta uno dei temi centrali dell’ordine del giorno.

I consiglieri saranno inoltre chiamati a ratificare una deliberazione approvata dalla Giunta comunale, a esprimersi sull’acquisizione di un terreno in località Le Compre e ad affrontare la questione relativa alla bonifica di un sito situato nella zona di San Giuliano, intervento finalizzato alla tutela del territorio e della sicurezza ambientale.

La seduta si preannuncia quindi ricca di temi amministrativi importanti, con provvedimenti che interesseranno sia la gestione del patrimonio comunale sia interventi di carattere ambientale e finanziario.