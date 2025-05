Sora, il complesso sportivo “Giuseppe Panico” torna a disposizione dell’amministrazione comunale

Nota della Consigliera Delegata allo Sport, Naike Maltese.

L’Amministrazione Comunale ha avviato il procedimento per il rientro nella disponibilità del complesso sportivo “Giuseppe Panico”, sito in località Trecce, bene appartenente al patrimonio indisponibile del Comune di Sora.

Una scelta doverosa, dettata dalla necessità di tutelare il patrimonio pubblico e garantire il diritto di accesso equo e trasparente alle strutture da parte di tutte le realtà sportive del territorio.

Lo sport è un diritto e una risorsa preziosa per la comunità: per questo continueremo a lavorare per una gestione partecipata, aperta e rispettosa delle regole, nel pieno rispetto della legalità e tutelando l’interesse collettivo.

Naike Maltese Consigliera Delegata allo Sport Comune di Sora.