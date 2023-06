Sora – Il Commissariato della città volsca organizza il click day passaporti

Il Commissariato di Sora, al fine di rispondere alla sempre crescente richiesta di rilascio di nuovi passaporti, ha organizzato un “Click Day passaporti”, per il prossimo lunedì 5 giugno.

La finalità è quella di permettere alle persone che ne avranno esigenza e sono in possesso di un appuntamento presso il Commissariato di anticiparlo, per ottenere prima il documento.

Per poter anticipare l’appuntamento basterà inviare una mail solo ed esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata dipps134.5300@pecps.poliziadistato.it, dalle ore 20.00 alle ore 21.00, di giovedì 05 giugno 2023, rispettando i seguenti accorgimenti:

il richiedente deve essere in possesso di una prenotazione effettuata attraverso l’agenda passaporto online del Commissariato di P.S. di Sora;

la mail di richiesta di anticipo dovrà contenere un solo nominativo, salvo che il richiedente non indichi i membri di uno stesso nucleo familiare (coniuge/compagno e figli), purché tutti in possesso di prenotazione effettuata tramite l’agenda online;

non saranno accettate mail inviate fuori dell’arco temporale stabilito (dalle ore 20,00 alle ore 21,00 del giorno 05 giugno 2023);

nella mail sarà necessario indicare nello spazio riservato all’oggetto la dicitura “CLICK DAY”, nel corpo gli estremi anagrafici della persona interessata a richiedere l’anticipo del proprio appuntamento (ed eventualmente dei componenti il nucleo familiare) ed il codice di prenotazione generato dall’agenda online (rilevabile in alto a destra sulla ricevuta);

si raccomanda di non inviare più richieste da indirizzi mail differenti per lo stesso nominativo.

Saranno presi in considerazione solamente i primi 50 nominativi, selezionati sulla base del dato oggettivo dell’ordine temporale di arrivo delle mail.

I nominativi selezionati riceveranno dall’Ufficio Passaporti del Commissariato di P.S. di Sora una mail di riscontro, nella quale saranno indicati il giorno e l’ora in cui dovranno presentarsi personalmente presso il Commissariato, per procedere alla richiesta di rilascio del passaporto, muniti di tutta la documentazione necessaria per completare la procedura.

COMUNICATO STAMPA