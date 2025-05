Sora – Il Comitato Lavoro e Cittadinanza, il 7 Maggio iniziativa con il Prof Baldini sui temi Referendari dell’8 e del 9 Giugno

Mercoledì 7 Aprile alle ore 17 presso il Palazzo della Cultura di Sora sito in Piazza San Francesco, il Comitato Lavoro e Cittadinanza ospiterà il Professore Vincenzo Baldini, Docente Ordinario di Diritto Costituzionale Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale, al fine di approfondire i temi Referendari dell’8 e del 9 Giugno.All’iniziativa sarà presente per i Saluti Istituzionali e di benvenuto al Professore Baldini, la Vice Sindaca di Sora Maria Paola Gemmiti. L’occasione di avere il Professore Baldini, sarà un’ opportunità per approfondire e capire meglio l’importanza dei referendum e cosa potrebbe cambiare in concreto per i diritti del Lavoro e della Cittadinanza.Parallelamente a questa iniziativa, il Comitato continuerà la campagna elettorale su tutto il territorio della Città di Sora, seguirà nei prossimi giorni un comunicato con tutti gli appuntamenti in calendario a cui si invita la partecipazione di tutta la Cittadinanza.Inoltre si ricorda che per le Elettrici e gli Elettori fuori sede, per votare nei comuni di temporaneo domicilio, è possibile presentare domanda entro il 5 Maggio, le disposizioni si possono trovare sui nostri canali informativi oppure sul sito del Ministero dell’Interno.In merito a questa opportunità, chiediamo al Comune di Sora di essere più trasparenti, e di darne informazioni chiare sui propri canali informativi, in quanto presso il nostro Comitato c’è stato segnalato qualche disagio che speriamo possa essere risolto.

Comunicato stampa, Comitato Referendario per il Lavoro e la Cittadinanza di Sora