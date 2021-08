Sora – Il centrodestra sceglie Altobelli, ma è fuga di candidati

Il centrodestra trova in Federico Altobelli(Udc), il nuovo candidato unitario. Un accordo che arriva sul filo di lana, visto che sabato si dovranno consegnare le liste che supporteranno i vari candidati a Sindaco, nelle prossime elezioni di ottobre. Lo stesso Altobelli usa il termine “sfida”, per indicare il traguardo che i partiti di centrodestra si sono prefissati. C’ è da registrare però, un repentino abbandono del progetto da parte di aspiranti consiglieri, che hanno deciso di negare il proprio appoggio alle liste di partito. I primi erano stati gli iscritti di Forza Italia che, seppur non ci sia ancora l’ ufficialità, non ritengono il progetto voluto da Bruni e Caschera, un progetto vincente. Emorragie di candidati anche nella Lega, ma soprattutto in Fratelli d’ Italia, dove sono almeno quattro i candidati che hanno deciso di sposare altri progetti. Il giorno delle elezioni è vicino, la calma nel centrodestra un po’ meno.

