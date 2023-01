Sora, IIS “Cesare Baronio” è il momento di scegliere! – Open Day sabato 14 gennaio 2023

IIS “CESARE BARONIO”: IL PASSAPORTO PER IL TUO FUTURO

Sì, il momento è arrivato: scegliere la scuola superiore è l’argomento di queste settimane. La scelta dell’Istituto Superiore è una delle più difficili da affrontare a quest’ età perché non esiste la scuola migliore in assoluto ma esiste la scuola più adatta che aiuti a costruire il proprio futuro e l’IIS “Cesare Baronio” si propone con il suo slogan: IL PASSAPORTO PER IL TUO FUTURO!

Appuntamento per l’Open Day del 14 gennaio 2023 dalle 9:00 alle 17:30: sarà l’occasione per visitare la struttura scolastica e per confrontarsi con alunni e professori.

“Il Baronio è una realtà formativa ed educativa che costituisce un importante punto di riferimento per l’intero territorio da ben cento anni. I docenti e tutto il personale si impegnano costantemente a creare un ambiente sereno ed accogliente che accompagni nel processo di crescita culturale e di formazione professionale” afferma la Dirigente Scolastica del Baronio Cav Rosella Puzzuoli.

L’obiettivo principale è far acquisire allo studente sia le conoscenze teoriche e applicative, spendibili in vari contesti di studio e di lavoro, sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi e sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da continue innovazioni.

L’IIS “Cesare Baronio” favorisce proprio la cultura dell’innovazione offrendo la possibilità di scegliere:

Istituto TECNICO indirizzo Economico (Ragioniere) e indirizzo Tecnologico (Geometra)

Istituto PROFESSIONALE Alberghiero indirizzo “Enogastronomia”, “Sala e vendita” e “Accoglienza turistica”

Istituto PROFESSIONALE indirizzo Socio-Sanitario

Corso serale Professionale Alberghiero indirizzo Enogastronomia

Corso serale Professionale indirizzo Socio-Sanitario

Un indirizzo per ogni attitudine, una strada per l’occupabilità!

Il settore Tecnico fornisce una solida base culturale di carattere scientifico, economico e tecnologico favorendo, allo stesso tempo, lo sviluppo di competenze che permettono un immediato inserimento nel mondo del lavoro (in un’impresa o in un’attività autonoma). Un diploma subito spendibile e che consente anche la prosecuzione degli studi universitari, soprattutto nei corsi di laurea scientifici, tecnologici ed economici.

Il settore Professionale si propone come laboratorio permanente di ricerca e innovazione, in un rapporto continuo con il mondo del lavoro per imparare a valorizzare il nostro patrimonio, esaltando le diverse specificità.

L’unione di teoria e pratica rende ciascun percorso di studi completo e prepara i giovani per il mondo del lavoro con i Laboratori e le possibilità di fare esperienze attraverso i percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Il mondo del lavoro cerca tecnici specializzati e in Italia non ce ne sono a sufficienza: più di 300 mila le richieste e 153 mila i diplomati che entrano ogni anno nel mercato del lavoro. Presso l’Istituto “Cesare Baronio” i giovani imparano a capire il mondo e sviluppano il piacere di partecipare alla sua trasformazione.

Siete tutti invitati all’Open Day del 14 gennaio 2023 dalle 9:00 alle 17:30 presso la sede di via Ariosto a Sora. Un evento che consente alle famiglie di valutare le offerte formative, di conoscere gli insegnanti, i programmi scolastici, i laboratori, gli spazi e i servizi che la Scuola offre agli studenti. Una giornata in cui i giovani che visiteranno l’Istituto “Cesare Baronio” potranno partecipare alle diverse attività laboratoriali: Scoprire il Metaverso; Drone in volo; Creare con la stampante 3D; Chef per un giorno; Caffè letterario e tanto altro…

Stefania Nunnari

Comunicato stampa