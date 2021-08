Sora – I primi 100 giorni di Ruggeri. Idee e progetti del candidato sindaco

Inizia a delinearsi il programma elettorale del candidato Sindaco Giuseppe Ruggeri, che in una nota stampa illustra i suoi primi cento giorni di governo.

“Verranno immediatamente poste in essere azioni finalizzate al regolamento di accesso alle agevolazioni e agli sgravi temporanei sui tributi comunali fino al 100%, per attività professionali e imprenditoriali di nuova costituzione. Verrà istituito uno sportello comunale del cittadino e delle imprese per fornire supporto ed informazioni riguardanti agevolazioni e possibilità di finanziamento esistenti (a livello locale, regionale, nazionale e comunitario). Verra costituito un tavolo permanente con le associazioni di categoria per intraprendere azioni sinergiche per soddisfare i reali bisogni dei singoli comparti economici. Particolare attenzione verrà mostrata alle giovani coppie, alle famiglie svantaggiate, mettendo in atto agevolazioni nell’ acquisto di prodotti specifici da acquistare presso la Farmacia Comunale prodotti per l’infanzia (pannolini, latte in polvere, ecc.) a prezzi senza ricarico. Sarà messa in essere una fitta collaborazione con associazioni che operano in ambito sociale per intraprendere azioni sinergiche per soddisfare i reali bisogni delle fasce interessate (politiche per la terza età, disabilità, ecc.) Verra riassegnato ai giovani il ruolo che meritano, ridando vita ad azioni importanti e che sappiano coinvolgere i giovani stessi, come ad esempio il consiglio comunale dei giovani. Bisogna intervenire in modo concreto sul tema sicurezza creando un coordinamento permanente con le forze di polizia, e mettere in atto interventi finalizzati al mantenimento del livello di sicurezza atteso dai cittadini, incluso la videosorveglianza delle zone a rischio. Il decoro urbano dovrà ricoprire una fetta importante del nostro progetto, sicuri che una città curata in ogni suo aspetto possa e debba rendere migliore la vita di ogni singolo cittadino. Si dovrà aprire uno sportello dedicato alla misura del super bonus 110, in modo da offrire ai cittadini un servizio informazione su tutte le possibilità esistenti e contenute nel bonus di cui sopra.Formeremo una squadra di pronto intervento per la risoluzione di piccole e quotidiane problematiche legate al decoro. Istituiremo un “registro di volontari” che intendono offrire la propria collaborazione senza fini di lucro (calamità, servizi per anziani, bambini, verde pubblico. Verranno inoltre dislocati per la città, un numero maggiore di cestini per la raccolta differenziata, e verrà effettuata una mappatura GPS dei percorsi di montagna, di collina, i cammini, i percorsi ciclabili e di trekking urbano e messa a disposizione di tutti sul sito del Comune di Sora”.

