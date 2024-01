Sora – I palazzinari e il Centro per L’Impiego

Due bandiere sgualcite e in gran parte strappare dal tempo. Un blocco di cemento tiene aperto il cancello. Sul portone d’ingresso un cartello, ormai ingiallito, con la scritta “Chiuso”. Questo era il Centro per l’Impiego di via Cellaro a Sora. Da anni migliaia di persone sono costrette a recarsi a Frosinone, il personale è disperso un po’ ovunque. Prima o poi i nuovi, rampanti palazzinari che svolgono ruoli pubblici, faranno affari con la pubblica amministrazione. Tanto il conflitto di interessi è desueto. E le ragioni di opportunità non sono prevalenti rispetto agli affari.E’ il nuovo che avanza … H 24. Un timido tentativo di dare una sede pubblica a un ufficio pubblico è stato fatto. Locali pubblici sono stati sistemati con denaro pubblico. Tutto inutile. Mica si può fare un torto ai palazzinari? No, certo che no! Meglio tenerseli buoni così stanno in rigoroso silenzio nelle aule istituzionali e sui loro potenti mezzi di informazione. Come quelli della sanità privata. Per il momento, ma è solo questione di tempo, il Centro per l’Impiego resta chiuso. I palazzinari sono pronti, non una volta ma cinquecento volte. La sede pubblica pure è pronta. Un po’ meno volte. E ti pareva.

Fonte Penna e Spada