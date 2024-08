Sora, i Carabinieri chiudono una rivendita di prodotti per la casa, elevando ammende e sanzioni amministrative per 13mila euro

Nella settimana del ferragosto, nel quadro delle iniziative finalizzate al contrasto delle irregolarità inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro ed il lavoro nero, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del lavoro di Frosinone, unitamente a quelli della Stazione di Sora, hanno svolto un controllo straordinario con “accesso ispettivo” in una attività commerciale adibita alla rivendita di “prodotti per la casa”, sita nel comune di Sora.

Nel corso dei controlli, sono state accertate varie violazioni della normativa inerente la sicurezza sui luoghi di lavoro, disciplinata dal Decreto Lgs 81/2008 e successive modifiche. In particolare, dalle verifiche è emerso che l’attività risultava priva della documentazione di valutazione dei rischi e di quella attestante l’idoneità psicofisica dei lavoratori e che il personale impiegato non aveva ricevuto una adeguata formazione in materia di salute e sicurezza. Inoltre il titolare aveva installato presso i locali dell’attività impianti audiovisivi non autorizzati.

Al termine delle verifiche, nei suoi confronti del titolare, veniva adottato il provvedimento di “sospensione dell’attività imprenditoriale” per aver impiegato un lavoratore in nero su 2, pari al 50% del totale dei lavoratori presenti al momento del controllo, oltre che per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Nella circostanza sono state elevate ammende complessive ad Euro 6.000 circa e sanzioni amministrative per complessivi Euro 7.000 circa .

COMUNICATO STAMPA