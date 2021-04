Sora, guardia giurata molesta una giovane donna: denunciato per stalking

Una conoscenza nata in un bar della città che non ha avuto gli sperati risvolti sentimentali ha spinto un 45enne del luogo a molestare una 29enne con messaggi dal tenore vessatorio ed intimidatorio. A nulla sono valsi i tentativi della donna di farlo desistere dai suoi propositi, tanto che dalle parole ben presto è passato ai fatti. Come annunciato con un ennesimo messaggio, l’uomo si è presentato, in tarda serata, presso l’abitazione della vittima che, spaventata dalla situazione, ha chiesto aiuto alle Forze dell’Ordine, che sono intervenute prontamente. In seguito alla querela presentata dalla donna ed approfonditi accertamenti della Polizia, per l’uomo è scattata la denuncia per stalking, con ritiro cautelativo delle armi, essendo una guardia giurata. Inoltre, al 45enne è stata anche contestata l’infrazione amministrativa in materia di normativa anticovid, in quanto pur di rendere più invasivo il proprio comportamento non ha esitato a violare il prescritto coprifuoco.

