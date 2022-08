Sora – GS2.0: “Impianti sportivi di Via Trecce tra degrado ed incuria. Un offesa ai cittadini” (FOTO)

Le condizioni degli impianti sportivi di via Trecce continuano a suscitare polemiche ed indignazione tra i cittadini della città volsca. Ad accendere i fari sulla situazione della struttura è il Gruppo Sora 2.0, che in una nota stampa dichiara: ” In questi giorni abbiamo raccolto decine di segnalazioni riguardanti lo stato di abbandono degli impianti sportivi G. Panico di Via Trecce.



Una situazione intollerabile, se si pensa che quel luogo dovrebbe essere uno dei principali centri di aggregazione cittadina, ma che invece oggi risulta abbandonato a se stesso e, a dire di molti, a gestione quasi privata. Le foto che ci sono state inviate, e che abbiamo allegato a questa nota stampa, testimoniano la totale incuria, e il totale degrado in cui versa l’ area. È necessario intervenire e rendere di nuovo dignità a decoro, ad uno spazio che rappresenta come pochi, lo sport sorano, e che oggi è solo la brutta copia di ciò che era un tempo”COMUNICATO STAMPA