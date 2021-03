Sora, Gruppo Sora 2.0 : “Un ringraziamento al settore servizi sociali, per il lavoro svolto in questi anni “

Nella giornata di lunedì, il Sindaco Roberto De Donatis, ha provveduto al ritiro delle deleghe a tutti gli assessori. Un atto dovuto che fa seguito alle dichiarazioni rilasciate dal primo cittadino, con le quali annunciava le proprie dimissioni. A seguito di tale provvedimento, il Gruppo Sora 2.0, ha voluto porgere i saluti e i dovuti ringraziamenti al settore dei servizi sociali, e in particolar modo all’ Assessore Veronica Di Ruscio, affidando i propri pensieri ad una nota stampa diramata nel pomeriggio di lunedì, e che riportiamo integralmente: ” Come Gruppo Sora 2.0, vogliamo porgere i nostri ringraziamenti al settore dei servizi sociali, e in particolar modo all’ Assessore Veronica Di Ruscio, ringraziandola per la disponibilità, e la passione che non sono venute mai meno in questi cinque anni di assessorato alle politiche sociali. Tante sono state le problematiche e le situazioni che noi stessi abbiamo illustrato e segnalato all’ Assessore Di Ruscio, la quale non si e6mai sottratta alle proprie responsabilità, intervenendo, dove possibile, alla soluzione dei problemi da noi illustrati, mostrando un grande senso di responsabilità e di attaccamento alla carica ricoperta. Non si può non riconoscerle la dedizione e il coinvolgimento nel lavoro svolto che, a nostro giudizio, hanno fatto dei servizi sociali del Comune di Sora, il meccanismo che meglio ha funzionato in questi cinque anni. Proprio per questo, e per l’ onestà intellettuale che ci ha sempre contraddistinto, intendiamo rivolgere all’ Assessore Di Ruscio un saluto affettuoso, e un grosso in bocca al lupo, per il suo avvenire.

Comunicato stampa