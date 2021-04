Sora, Gruppo Sora 2.0: ” Ponte lamellare in zona San Rocco in pessime condizioni. Accertarsi che non ci sia il rischio di un crollo”.

Il ponte lamellare in zona San Rocco presenta gravi criticità strutturali, che potrebbero far sì che la struttura crolli. A lanciare l’ allarme è il Gruppo Sora 2.0, che in una nota stampa firmata dal proprio presidente, Mollicone Roberto, dichiara: ” Nei giorni scorsi, dopo aver ricevuto la segnalazione da parte di alcuni cittadini, ci siamo recati presso il ponte lamellare sito in zona San Rocco, accompagnati da un ingegnere di nostra conoscenza, grazie al quale abbiamo potuto constatare l’ effettiva criticità strutturale, e di conseguenza l’ effettiva pericolosità della struttura. Particolare preoccupazione viene data dai tiranti in acciaio che sorreggono la struttura, e che presentano preoccupanti segni di flessione, che potrebbero compromettere la stabilità della struttura stessa, causando gravi conseguenze a cose o persone. Inaccettabile che una struttura così, possa essere lasciata all’ abbandono più totale, senza che nessuno muova un dito per tutelare un opera importante e di grande utilità. Speriamo che chi di dovere, intervenga per accertarsi con scrupolosità sulle reali condizioni della struttura, il cui crollo potrebbe avere conseguenze drammatiche”.

