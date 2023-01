Sora – Gruppo Sora 2.0: “Bene la candidatura di Veronica Di Ruscio alle prossime elezioni regionali”

La candidatura di Veronica Di Ruscio alle prossime elezioni regionali, inizia a riscuotere i primi consensi, e le prime approvazioni. Tra i primi ad esporsi in tal senso, sono i componenti del Gruppo Sora 2.0, che in una nota stampa dichiarano: “Chi ci conosce bene sa che spesso siamo critici e pignoli, ma sicuramente anche obiettivi.Non possiamo non accogliere con soddisfazione la candidatura alle prossime elezioni regionali di Veronica Di Ruscio. Una considerazione ed una stima nata quando la stessa Di Ruscio, era stata nominata Assessore alle Politiche Sociali del comune di Sora, ruolo ricoperto con tanta professionalità e con tanta passione. Non ci ricordiamo una sola volta in cui la Di Ruscio non si sia interessata alle problematiche della povera gente, aiutando oltre 500 famiglie in difficoltà, una delle poche persone della passata amministrazione, a salvarsi dal buio più totale.Ecco perché accogliamo con piacere la notizia della sua candidatura, ed ecco perché non esiteremo un secondo ad esprimere la nostra preferenza per lei. Non per il simbolo ma per la persona,perché le brave persone sono capaci di fare anche una buona politica. A nostro modo di vedere le cose l’ unica candidata Sorana che meriti di essere votata. E speriamo davvero che questo appello possa raccogliere più adesioni possibili.

COMUNICATO STAMPA

