Sora, Gruppo Sora 2.0: ” Animali avvelenati, grave sintomo di inciviltà. Intervenire con la videosorveglianza “

Un escalation di casi di avvelenamento dovuti all’ ingerimento di bocconi avvelenati. Cani, gatti, e per un ultimo un cucciolo di volpe. Una serie di episodi che richiamano ad una profonda analisi, e che nello stesso tempo richiedono provvedimenti seri ed immediati, e a chiederli è il Gruppo Sora 2.0, che in una nota stampa dichiara: ” Gli avvenimenti degli ultimi giorni, riguardanti gli avvelenamenti di cani e gatti, nonché di volpi, inducono ad una profonda riflessione e spingono ad una presa di posizione seria e severa. Inaccettabile che nel 2021, si possano ancora verificare episodi simili, che provocano una ferita profonda nel cuore di chi come noi ama gli animali. Urgono provvedimenti seri, che in questo caso possono essere il potenziamento e l’ attivazione del sistema di videosorveglianza, oppure le consuete fototrappole, le stesse che si usano per i ” furbetti dei rifiuti”. Quanto accaduto mostra quanto basso possa essere il senso civico e morale di quei personaggi che si macchiano di questi atti vili e criminali. Si evidenzia un disprezzo della vita, e questo non è accettabile. Sdegno e indignazione sono termini riduttivi per esternare tutto il dispiacere che la maggior parte dei cittadini prova a seguito di questi episodi”.

