Sora, gruppo di ciclisti coinvolti in un incidente

Incidente in via Marsicana avvenuto all’incrocio con via Pontrinio intorno alle ore 12, dove un gruppo di ciclisti con ogni probabilità e stato investito da un’autovettura. Dalle prime informazioni sembra che una vettura abbia toccato uno dei ciclisti che erano in gruppo e lo stesso è rovinato a terra. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118 per le cure del caso, per fortuna sembra e nessuno sia rimasto ferito gravemente.

Foto Soraweb

