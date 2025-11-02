Sora – Grignano: al via i lavori di messa in sicurezza della strada comunale

Sora – Restituire sicurezza, viabilità e serenità alla comunità di Grignano: con questo obiettivo l’Amministrazione Comunale ha dato il via ai lavori di messa in sicurezza della strada comunale in località Grignano.
L’intervento si è reso necessario a seguito del cedimento del muro di contenimento e della conseguente interruzione della carreggiata, causata da anni di erosione dovuta all’assenza di un corretto deflusso delle acque piovane. Una situazione che ha creato disagi significativi alle famiglie, alle aziende agricole e alle proprietà.
Questa mattina alla presenza del Sindaco Di Stefano della Consigliera D’Orazio e dei cittadini della zona sono stati consegnati all’impresa i lavori di messa in sicurezza della via franata in zona Grignano.
I lavori prevedono:
- la demolizione delle strutture pericolanti e ormai fatiscenti;
- la costruzione di un nuovo muro di contenimento in cemento armato, lungo 42 metri e alto 4, capace di garantire stabilità e sicurezza nel tempo;
- la realizzazione di un nuovo sistema di drenaggio delle acque piovane per prevenire futuri fenomeni di erosione;
- il ripristino della carreggiata con materiali e tecniche moderne;
-
l’installazione di nuove protezioni laterali (guard rail) a tutela di automobilisti e residenti.
«Con l’avvio di questi lavori – ha aggiunto il Sindaco – non stiamo solo riparando una strada, ma stiamo ricucendo un pezzo di territorio. È un impegno verso la sicurezza dei cittadini e la tutela del nostro ambiente, ci eravamo spesi ed oggi onoriamo la fiducia che ci era stata concessa.”
Particolare attenzione sarà dedicata anche all’aspetto ambientale: alla base del muro verranno messe a dimora essenze arbustive, per mitigare l’impatto visivo dell’opera e integrarla armoniosamente nel paesaggio circostante.
Si ringrazia la Regione Lazio, l’Ufficio Tecnico comunale, i progettisti, l’impresa coinvolta e i residenti di Grignano per la collaborazione e la pazienza dimostrata.