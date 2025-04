Sora – Grave incidente, motociclista elitrasportato in codice rosso dopo uno scontro con un’auto

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, poco dopo prima delle 17.00, in via Selva a Sora, coinvolgendo un motociclista e un’auto. Il giovane, alla guida della moto, ha avuto la peggio, cadendo rovinosamente sull’asfalto. Nonostante l’impatto violento, il conducente dell’auto non ha riportato ferite significative.

Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, che, a causa della gravità dei traumi riportati dal motociclista, hanno deciso di elitrasportarlo in codice rosso verso un ospedale della capitale, dove sarà sottoposto alle cure necessarie.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Sora, guidati dal Comandante Ciamberlano, per effettuare i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento, gli accertamenti sono ancora in corso e entrambi i veicoli coinvolti sono stati sequestrati per ulteriori verifiche.

foto archivio