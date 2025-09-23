Sora – Grave incidente in moto, uomo elitrasportato d’urgenza

Attimi di apprensione nel tardo pomeriggio a Sora, dove un motociclista è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente autonomo.

L’episodio si è verificato poco prima delle ore 19 in una zona vicina a via Croce Branca. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe perso il controllo della moto senza che fossero coinvolti altri veicoli, finendo rovinosamente a terra.

Le condizioni del centauro sono apparse da subito critiche: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, valutata la gravità della situazione, hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza. L’elicottero è atterrato in prossimità della strada per consentire il trasferimento urgente del ferito in ospedale.

Le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

Foto archivio