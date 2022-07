Sora – Grandissimo successo per il primo memorial dedicato al caro Fabio Alonzi

Grandissimo successo per il primo memorial

dedicato al caro Fabio Alonzi. Possiamo definirla davvero una giornata da incorniciare che resterà nella memoria di tutti. Valori di sano sport,amicizia e condivisione sono stati al centro della manifestazione che ha visto partecipare quattro squadre del comprensorio: “Vis Sora” capitanata da Marco Tomassini, “Valleradice Sora –Vecchie Glorie” rappresentata da Giuseppe Di Pede, “Canceglie ’08” condotta da Francesco Alonzi e la neofita “Fabio Alonzi Team” capeggiata da Francesco Camerata. La giornata è stata ricca di emozioni accompagnata da una raccolta fondi (in totale € 690) benefici destinati

interamente all’associazione Gils – Lotta alla sclerodermia di Milano che ci ha onorato della presenza nella persona di Grazia Tassini, seppur a distanza ma sicuramente accomunati dallo stesso obiettivo.Gli organizzatori dell’evento sono stati onorati della presenza di un ospite speciale, una figura di spessore della storia calcistica locale:parliamo del grande Morris Manolo Ripa legato da una profonda amicizia con Fabio. Numerose le rappresentanze locali dal sindaco Luca Di Stefano, che ha partecipato anche al torneo onorando la memoria di Fabio, alla consigliera comunale con delega allo sport Naike Maltese.

I promotori dell’evento ci tengono a ringraziare tutti i partecipanti e sono certi che questo sarà solo il primo di una lunga serie di innumerevoli e

piacevoli manifestazioni da organizzare per

promuovere il sostegno alla ricerca ricordando con amore il grande Fabio.

Comunicato stampa