Sora – Grande successo per la prima edizione di “M_LABO – Laboratorio di arte”

Grande successo per la prima edizione di “M_LABO – Laboratorio di arte”, progetto promosso dal Comune di Sora nell’ambito delle Politiche Giovanili e dei Servizi Culturali. L’iniziativa, conclusasi ieri, ha visto per giorni il Museo della Media Valle del Liri animarsi di energia, creatività e partecipazione grazie alla presenza di numerosi ragazzi e giovani.

I consiglieri delegati Francesco Monorchio (Politiche Giovanili) e Manuela Cerqua (Museo, Biblioteca e Archivio Storico Comunali) esprimono grande soddisfazione per la riuscita dell’evento e ringraziano sentitamente tutti i partecipanti e gli artisti coinvolti: Umberto Di Passio, Fabio Landolfi, Francesco Milanese, Roberto Cinti, Franco Taglione e Tre ICS, che hanno messo a disposizione la loro professionalità, tecnica e passione.

Un ringraziamento speciale va al Sindaco Luca Di Stefano per aver sostenuto con convinzione questo progetto e all’Ufficio Cultura e Politiche Giovanili, nelle persone della dirigente Valeria Nichilò e della funzionaria Stefania Tersigni, per l’organizzazione e il coordinamento.

«È fondamentale continuare a offrire ai nostri giovani opportunità concrete di crescita, aggregazione sana e spazi di condivisione culturale – dichiarano i consiglieri Monorchio e Cerqua –. L’entusiasmo dimostrato dai partecipanti ci incoraggia a lavorare affinché M_LABO non rimanga un’esperienza isolata, ma diventi un appuntamento stabile e atteso nella programmazione culturale della città».

Il progetto ha permesso ai giovani partecipanti non solo di apprendere tecniche artistiche ma anche di sperimentare l’importanza della collaborazione, del dialogo e del confronto, elementi essenziali per la loro crescita personale e sociale. Le opere realizzate durante i laboratori saranno esposte sabato 17 maggio, a partire dalle ore 22.00, in occasione della Notte Europea dei Musei. I giovani artisti saranno ancora una volta protagonisti, animando la serata con il loro talento e la loro creatività.

L’Amministrazione Comunale rinnova quindi il proprio impegno a supportare iniziative che favoriscano lo sviluppo della creatività, della socialità e della partecipazione attiva dei giovani sorani.