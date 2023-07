Sora, grande successo per la 24H Giocavolley

A partire da sabato pomeriggio alle 17:00, fino a domenica pomeriggio alle 17:00 presso il palazzetto dello sport “Luca Polsinelli”, centinaia di atleti da tutta la regione ed appartenenti a campionati più disparati (dalla Serie A alla terza divisione) si sono tenuti testa per 48 gare.

Finalmente l’ASD Giocavolley è tornata a fare quello che le piace: entrare in palestra e far divertire centinaia di atleti provenienti da ogni parte della regione, e non solo, con la 24H più attesa del territorio, fiore all’occhiello della società, alla memoria del caro Sisto Savona. E, quest’anno, ci è riuscita alla grande.

Un torneo equilibrato, con 10 formazioni di ottimo livello tecnico ed atleti provenienti anche da campionati nazionali come Serie A3 e Serie B e regionali quali serie C e Serie D, pronti a divertirsi ma con la voglia di arrivare fino in fondo in una kermesse che ha visto scegliere le quattro finaliste nelle ultime tre gare di un emozionante girone.

Se tutto questo è stato possibile, però, è stato grazie a tutti coloro che, in un modo o nell’altro, hanno partecipato.

Grazie al comune di Sora, all’amministrazione comunale ed al consigliere con delega allo sport Naike Maltese, per la collaborazione e la disponibilità affinché la manifestazione riuscisse.

Grazie alla famiglia Savona, nelle persone di Genesio e Tiziana, figli di “Sisto Savona”, dirigente pallavolistico la cui memoria ormai, da anni, è legata alla manifestazione. Anche quest’anno hanno deciso di essere al fianco della società.

Grazie agli arbitri che, nelle 24H, si sono susseguiti nell’arbitraggio di tutte le 48 gare.

Grazie a tutti gli sponsor che, a loro modo, hanno contribuito alla messa in scena della kermesse, ai premi ed alle magliette ricordo.

E, infine, ma non per importanza, grazie agli atleti, tutti. A chi ha macinato KM, a chi ha cercato in ogni modo di incastrare la 24H con il lavoro pur di esserci, a chi ha fortemente voluto che si ripartisse già dai mesi precedenti, ed a tutti coloro che sono scesi in campo portando tanta qualità, con grinta e voglia di divertirsi. Perché, senza di loro, non ci sarebbe alcuna manifestazione, dentro e fuori dal campo.

L’ASD Giocavolley ringrazia tutti sentitamente e, come già anticipato, l’appuntamento è per luglio 2024 per l’edizione numero dieci con l’obiettivo di alzare ancora di più l’asticella.

