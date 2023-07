Sora, grande soddisfazione per l’IIS Baronio per la partecipazione alla Graduation Day

Una grande soddisfazione per tutto l’IIS Cesare Baronio di Sora. Un eveto, quello del 19 luglio in cui i diplomati del Baronio e delle altre scuole di Sora hanno partecipato alla prima edizione del Graduation Day. I giovani baroniani hanno vissuto un momento significativo a conclusione del loro percorso scolastico.Un riconoscimento dell’impegno profuso tra soddisfazione e grande emozione per aver raggiunto il loro primo importante traguardo che segna il passaggio nel mondo degli adulti. Le competenze acquisite saranno ora impiegate per la persecuzione negli studi per l’inserimento nel mondo del lavoro. A tutti giungano gli auguri da parte della Dirigente Scolastica, Rosella Cav. Puzzuoli, dei docenti e di tutto il Personale del Baronio affinché possano raggiungere successi professionali e personali.

COMUNICATO STAMPA